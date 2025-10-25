İzmir Kültür Yolu Festivali Başladı: 64 Noktada 602 Etkinlik

İzmir Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali başladı. Açılış programı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Açılış ve Mesajlar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, festivalin yalnızca bir sanat etkinliği değil, Türkiye'nin kültür ve turizm vizyonunun en güçlü yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

Yazgı, İstanbul'da 5 yıl önce attıkları ilk adımın bugün 7 bölgede, 20 şehirde devam eden büyük bir kültür seferberliğine dönüştüğünü belirterek şunları kaydetti: "Üçüncüsünü düzenlediğimiz İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik ile bu güzel kentimiz önümüzdeki 9 gün boyunca adeta bir açık hava sahnesine dönüşecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yine festivalimiz bünyesinde yaşayacağız. Gündoğdu Meydanı'nda birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. Çocuk Köyü, geleceğin sanatseverlerini kültürle buluşturacak etkinlikler ve İzmir'imizin gastronomisini öne çıkarmak maksadıyla 10 ayrı gastronomi durağında Ege mutfağını tanıtma imkanı bulacağız."

İzmir Valisi Süleyman Elban de konuşmasında festivalin 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini, İzmirlilerin sanata ve kültürel etkinliğe doyacağını ifade etti: "Kültür Yolu Festivali'yle hem ilimizin hem ülkemizin hem de dünyadaki birçok kültürel öğeler ve sanattan kaynaklanan örnekler burada İzmirli hemşehrilerimizle buluşacak."

Program, Sergiler ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Vali Süleyman Elban ve protokol üyeleri sergileri gezdi. Festival kapsamında, tamamı Filistinli sanatçılar tarafından hazırlanan "Ben Yıkılmayacağım" ve "Filistin Benim Vatanım" sergilerinin yanı sıra "Hala Yaşıyorum - Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki" de yer alıyor.

İzmir'de 25 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festival, 64 noktada 602 etkinlikle sanatseverlere kapılarını açıyor. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve diğer ilgililer katıldı.

Festival programında Çocuk Köyü etkinlikleri, konserler, sergi ve gastronomi duraklarıyla şehir genelinde kültür ve sanat buluşmaları yer alıyor.

Öne Çıkan Sergi: ASELSAN

Ayrıca, ASELSAN tarafından Sıfır Atık Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Kültür Sanat Fabrikası'nın bahçesinde yer alan "ASELSAN 50. Yıl İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi de sanatseverlerden ilgi görüyor.

