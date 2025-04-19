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Kadıköy'de 'Apollo ve Dafne' Kantatının Modern Dansla Prömiyeri Yapıldı

İDOB'un yeniden yorumladığı 'Apollo ve Dafne' kantatının prömiyeri Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçeğe dönüştü.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:03
Kadıköy'de 'Apollo ve Dafne' Kantatının Modern Dansla Prömiyeri Yapıldı

Apollo ve Dafne Kantatının Yeniden Yorumu Prömiyerini Yaptı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından modern dans ile yeniden yorumlanan "Apollo ve Dafne" kantatının prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Gösterim için biletler günler öncesinden tükendi ve izleyiciler, mitolojik hikaye ile kadın-erkek ilişkilerine ışık tutan bu eseri heyecanla izleme fırsatını yakaladılar.

Georg Friedrich Handel'in Eseri

Georg Friedrich Handel tarafından 1709-1710 yıllarında bestelenen "Apollo ve Dafne", dramatik bir müzik anlatımıyla sahneleniyor. Eserin orkestra şefliğini Paolo Villa üstlenirken, dekor ve kostüm tasarımında Efter Tunç, ışık tasarımında ise Ahmet Defne yer aldı.

Gösteride "Apollo" rolünü Alper Göçeri, "Dafne" rolünü ise Anna Sirel Etyemez canlandırıyor. Ayrıca, İDOB Modern Dans Topluluğu ve Tuğçe Göncü'nün koreografisi ile sahne gösterimi etkileyici bir biçimde gerçekleştirildi.

Özellikle 25 Nisan'da yeniden sanatseverlerle buluşacak olan bu eser, Antik Yunan mitolojisinin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunuyor.

Mitolojik Efsane

Eserdeki mitolojik hikaye, Apollon’un Eros'un oklarıyla vurularak Dafne'ye aşık olmasını anlatıyor. Ancak Dafne, Apollon'un aşkına karşı koyarak özgürlüğüne sıkı sıkıya sarılıyor. Apollon ona yaklaşınca, Dafne tanrılara dua eder ve bir ağaç haline gelerek özgürlüğünü koruyor. Apollon, aşkını ona olan sevgisiyle simgeler ve Dafne'nin ağaç formunu sonsuza dek hatırlayacağına karar verir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan "Apollo ve Dafne" kantatının prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) başrejisörü Caner Akın tarafından yeniden yorumlanan "Apollo ve Dafne" kantatının prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı.

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