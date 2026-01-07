Kadıköy Şaşkınbakkal'da lodos: 3 yüzücü kayalıklara savruldu

4 Ocak'ta Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde lodosla yükselen dalgalar üç kişiyi kayalıklara savurdu; Nusret M.'nin bacağında kırık, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:06
4 Ocak'ta Kadıköy Şaşkınbakkal Sahili'nde lodosun etkisiyle aniden yükselen dalgalar, denizde olan üç kişiyi sahile vurarak kayalıklara savurdu. Olay anı çevredeki kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

Olayın ayrıntıları

Denize girmek isteyen Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M., lodos nedeniyle oluşan büyük dalgaların etkisiyle kayalıklara çarparak yaralandı. Sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi; ilk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yarıklar oluşurken, Nusret M.'nin bacağında kırık tespit edildi. Yavuz C. ve Haluk Ç. tedavilerine evlerinde devam ederken, Nusret M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Arkadaşının açıklamaları

Üç yüzücünün arkadaşı ve spor hocası Kahraman Nail şunları söyledi: "Arkadaşlarımızın amacı denize girmek değildi. Kıyıdan dalgalarla keyif yapmak istediler, o dalgayı hesap edemediler. Dalganın boyu 3 metreye kadar çıktı."

Nail, olay öncesi ekip olarak Yalova'da şehit düşen polisleri anmak için soğuk havada denize girdiklerini belirtti ve ekledi: "Bir arkadaşımız hastanede şu an da ameliyata aldılar, bacağına platin takıldı. Diğer arkadaşlarımız da derin yarıklar var."

Uyarı ve son durum

Nail, gelen tepkilere değinerek bazı haberlerde tümünün bacağının kırıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını; sadece bir arkadaşının kaval kemiğinin kırıldığını söyledi. "Biz yaşadığımız talihsiz olaya rağmen denize girmeye devam edeceğiz," diyen Nail, lodoslu havalarda kıyıdan bile uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Olay; görgü tanıklarının çektiği görüntüler, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve yaralıların tedavi süreciyle kayda geçti.

OLAY YERİ

