Kahramanmaraş 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Ödül Töreniyle Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreni ile büyük bir coşkuyla tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, kentin edebi mirasını öne çıkarmak amacıyla 9 gün boyunca devam etti.

Bu yıl "Edebiyat dönüştürür" teması ile düzenlenen etkinliğe birçok ünlü şair ve yazar katıldı. Ödül töreni, ünlü televizyoncu Okan Bayülgen'in sunuculuğunda Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törende yaptığı konuşmada, edebiyatın yaşatılması için yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Bakanlık olarak 2005 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk edebiyatının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlandığını belirtti.

Yazgı, son 20 yılda 97 farklı ülkede 4 bin 234 esere destek verildiğini ifade ederek, "Kahramanmaraşlı şairlerimizin dizeleri dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Bu, başka dillerde ve gönüllerde seslenmesi demektir," dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve ilçe kütüphanelerinin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da depremlerin ardından düzenlenen bu etkinliğin kültürel hayatı canlandırmak adına çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yayman, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve şiirin başkenti olduğunu belirterek, "Kalem yaraları sarmak içindir. Şiir, bir yeniden inşa iradesinin ifadesidir," şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise şiir ve edebiyat etkinliklerini yeni başlangıçların habercisi olarak nitelendirerek, "Kahramanmaraş bir kez daha edebiyatın dönüştürücü gücünü ortaya koydu," dedi.

Ödül töreninde, "Şiir" kategorisinde Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, "Öykü" kategorisinde Mukadder Gemici, "Roman" kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, "Çocuk Edebiyatı" kategorisinde Özkan Öze, "Araştırma – İnceleme Yazısı" kategorisinde Alev Erkilet ve "Yaşam Boyu Başarı" ödülünde Sinan Genim ödüle layık görüldü. Jüri özel ödülü ise Ali Avgın'a verildi.

Program, İncesaz grubunun verdiği konser ile sona erdi. Etkinlik, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, çeşitli üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda edebiyatçı, şair, yazar ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreniyle tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreniyle tamamlandı.