Kahramanmaraş’ta depremde 7 metre kayan yol görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde karayolu altındaki fayın yaklaşık 7 metre kayması dron görüntüleriyle ortaya çıktı; sürücüler yol tehlikesine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:19
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası, kent merkezinde bulunan karayolunda oluşan kayma dron görüntüleriyle ortaya çıktı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolundaki fay hattı, depremin ardından yaklaşık 7 metre kaydı.

Yolun durumu ve sürücü tehlikesi

Yoldaki kayma nedeniyle güzergâhtan geçen araçlar şerit değişikliği yapmak zorunda kalıyor. Bir araç sol şeritten seyrederken, fay hattının geçtiği noktada aniden orta şeride geçip yoluna devam etmek zorunda kaldı; bu durum güvenlik risklerini ortaya koyuyor.

Dron kayıtları ve yerel uyarı

Depremin izlerini taşıyan yolun son durumu dron ile görüntülendi. Bölgede yaşayan ve yol kullanan sürücüler, yapılan kaymaların kazalara yol açtığını bildiriyor.

Sürücüden çağrı

Adem Değnek adlı sürücü, "Karayolunda seyrederken yol daralıyor. Bu bölgede çok kaza oldu. Tarla bölgesi olduğu için traktör çok fazla geçiyor. Sağ şeritte traktör seyrederken otomobiller kaza yapabiliyor. Bu yolların hayati önem taşıdığına dikkat çekerim. Düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

