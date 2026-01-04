Kahramanmaraş'ta Kar Temizliği: Büyükşehir Ekipleri Gece Gündüz Yollarda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ilçe merkezlerinin yanı sıra sorumluluk sahasındaki kırsal mahalle yollarının da ulaşıma açık tutulması için kar temizleme çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Çalışmaların Kapsamı

Şehir genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması amacıyla yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, şehir merkeziyle birlikte ilçe ve kırsal mahallelerde yoğun bir kar mesaisi yürütüyor.

Şehir ve ilçe merkezlerinde özellikle ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Ulaşımın aksamaması için gece gündüz sahada olan ekipler, yolların açık tutulmasını sağlıyor.

Koordinasyon ve Önlemler

Yol yapım faaliyetleri Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Bu çalışmalar sayesinde yerleşim yerlerinin ulaşımı kesintisiz şekilde sağlanırken, tuzlama uygulamalarıyla buzlanmaya karşı önleyici tedbirler alınıyor.

Vatandaşlara Bilgilendirme

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sona erene kadar karla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı. Vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ve karla mücadele talepleri için ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden başvurabilecekleri belirtildi.

