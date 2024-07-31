Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

BİM'in aktüel katalogları, mağazalarda sürekli bulunmayan özel ürünleri bulmak için harika bir fırsat sunuyor. Salı günleri genellikle günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler varken, Cuma katalogları daha dikkat çekici ve farklı seçeneklerle dolu. 2 Ağustos Cuma günü mağazalarda neler var, merak ediyorsan, haberimizin devamında tüm ürün listesini bulabilirsin.
BİM 30 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
Kahvaltılık Ürünler
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması: 920 g - 129 TL
Eti Burçak Limon Kremalı Yulaflı Bisküvi: 400 g - 42,50 TL
[Marka] Zeytinyağlı ve Kekikli Sandviç Kraker: 3x82 g - 26,50 TL
[Marka] Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi: 3x87 g - 29,50 TL
Mixim İzmir Bombası Dolgulu Kurabiye: 220 g - 32,50 TL
Miskos Çilek Aromalı Gofret: 200 g - 16,50 TL
Süt Ürünleri ve Peynirler
Dost Yarım Yağlı Yoğurt: 5 kg - 149 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri: 1500 g - 259 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt: 2000 g - 62,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri: 1000 g - 229 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir: 1000 g - 199 TL
Superfresh Pizza Tost: 200 g - 39,75 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir: 1 L - 49,50 TL