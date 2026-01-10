KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın emekçilerini kutladı ve destek mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:59
KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Dernek başkanından basın emekçilerine kutlama

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, dernek olarak gazetecilik mesleğinin öneminin farkında olduklarını ve basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Adıgüzel yayınladığı mesajda, "Toplumların bilinçlenmesi, şeffaflığın sağlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yolunda en büyük sorumluluğu üstlenen basın emekçileri, her türlü zorluğa rağmen görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu anlamlı günde, demokrasinin temel taşlarından biri olan basının gücünü sahada hissettiren, gece gündüz demeden çalışan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Mesajında basının kamuoyundaki etkisine değinen KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, "Gazetecilik mesleği; yalnızca haber aktarmaktan ibaret olmayan, aynı zamanda halkın sesi, vicdanı ve gözü kulağı olma sorumluluğunu da barındıran onurlu bir meslektir. Gerçekleri ortaya koymak, doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına gösterilen çabaların her biri takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Bu vesileyle, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak görevini tarafsızlık ve dürüstlük ilkesiyle sürdüren tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. KAMİAD olarak, basın özgürlüğünün ve gazetecilik mesleğinin değerinin bilincindeyiz; bu yolda mücadele veren tüm basın mensuplarının yanındayız. Başta yerel basın olmak üzere, tüm medya çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyor; kalemlerinin hiç tükenmemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAMİAD BAŞKANI ADIGÜZEL, GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

KAMİAD BAŞKANI ADIGÜZEL, GAZETECİLERİN GÜNÜNÜ KUTLADI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları