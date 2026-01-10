KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Dernek başkanından basın emekçilerine kutlama

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkanı Ali Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, dernek olarak gazetecilik mesleğinin öneminin farkında olduklarını ve basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Adıgüzel yayınladığı mesajda, "Toplumların bilinçlenmesi, şeffaflığın sağlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi yolunda en büyük sorumluluğu üstlenen basın emekçileri, her türlü zorluğa rağmen görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu anlamlı günde, demokrasinin temel taşlarından biri olan basının gücünü sahada hissettiren, gece gündüz demeden çalışan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Mesajında basının kamuoyundaki etkisine değinen KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, "Gazetecilik mesleği; yalnızca haber aktarmaktan ibaret olmayan, aynı zamanda halkın sesi, vicdanı ve gözü kulağı olma sorumluluğunu da barındıran onurlu bir meslektir. Gerçekleri ortaya koymak, doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına gösterilen çabaların her biri takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Bu vesileyle, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak görevini tarafsızlık ve dürüstlük ilkesiyle sürdüren tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. KAMİAD olarak, basın özgürlüğünün ve gazetecilik mesleğinin değerinin bilincindeyiz; bu yolda mücadele veren tüm basın mensuplarının yanındayız. Başta yerel basın olmak üzere, tüm medya çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyor; kalemlerinin hiç tükenmemesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

