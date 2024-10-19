Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

KPSS şartı aranmadan kamuya geçiş yapmak isteyenler için İŞKUR tarafından bir çok fırsat açıklanmaya devam ediyor. Gün gün istihdamın kuvvetlenmesi adına çeşitli illerden çeşitli alımlara dair açıklama yapan İŞKUR tarafından yapılan açıklama kapsamında GSB ve Kaymakamlıklara personel alımı gerçekleştirileceği belirtilmiş bulunuyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada İş Gücü Uyum Programı kapsamında 6 farklı ilde toplam 2400 kişilik bir alım yapılacak.

Özellikle genç işsizler için umut ışığı olan bu ilan, başvuruların başladığı ve kısa sürede sona ereceği belirtilmiş bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet üzerinden İşkur sistemine giriş yaparak online başvurularını gerçekleştirebilecekler.

İŞKUR KAMUYA KPSS’SİZ PERSONEL ALIMI

İş Gücü Uyum Programı kapsamında gerçekleştirilecek alımlar, Türkiye genelinde belirli şehirlerde yapılacak. KPSS şartının aranmadığı bu ilanlar sayesinde kamu sektöründe iş bulmak isteyenlere kapılar sonuna kadar aralanacak. Peki, bu alımlar nerelerde gerçekleştirilecek ve başvurular nasıl yapılacak?

Hangi İllere Personel Alımı Yapılacak?

Alımların yapılacağı iller arasında şu şehirler yer almakta:

• Bolu

• Şırnak

• Çanakkale

• Siirt

• Amasya

• İstanbul

Bu illerde geçici personel ihtiyacı olan kamu kurumları için başvurular açılmış bulunuyor.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. KPSS’siz personel alımına başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. İŞKUR’un resmi web sitesine gidin sonrasında e-Devlet üzerinden başvuru yapın.

2. Giriş yapın: Üst menüde “Online İşlemler” kısmına tıklayın.

3. İş Arayan kısmına gelin: “İş Gücü Uyum Programı” arama bölümüne geçerek başvurunuzu gerçekleştirin.

4. Bu adımları takip eden adaylar, başvuru sonuçlarını İŞKUR’un resmi web sitesinden takip edebilir.



