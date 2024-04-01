Toplu taşımada bunu yapanlar 200 bilet cezaya mahkum! Yapar yapmaz ödetiyorlar

Raylı sistemler uyulması gereken kurallar üzerine Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kural ihlalinin 200 tam bilet cezası olduğu belirtildi. Toplu alanlar üzerinde bazı kurallara uyulması gerekirken Ankara'da şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçları tercih edilmektedir.



KARTSIZ GEÇENLERE 200 TAM BİLET CEZASI

Toplu taşıma kullanımlarında şehir içi ulaşımlarında trafik sorunun olmamasından ötürü raylı sistemleri kullanmayı tercih etmektedir. Tercih edilen raylı sistemlerde bulunan kurallara uyulması üzerine sorumlulukların yerine getirilmesinde yolcukluklara cezai işlemler uygulanmaktadır.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamalarla Ankara ve Ankara Metrosu istasyonlarında görevliler ve serbest kart taşıyanların dışında hiç kimse turnikelerden biletsiz geçemeyecek. 200 tam bilet tutarında ceza makbuz karşılığı uygulanırken kural ihlali durumunda 200 tam bilet tutarında ceza kesileceği açıklanırken 15 TL olan tam bilet tutarı toplamda 3 bin TL ceza ödemesi olarak açıklandı.

