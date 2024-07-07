Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

Belediyenin kurduğu şirket, dört çeşit pozisyonda görev yapacak yeni çalışanlar için alım ilanını yayınladı. Kamu sektöründe istihdam edilecek bu yeni kadrolar için başvurular şimdiden başlamış bulunmakta ve son başvuru tarihi 10 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

Emlak Personeli Pozisyonu için Aday Kriterleri (1 Açık Pozisyon)

Aranan Özellikler: Emlak ve Emlak Yönetimi alanlarında eğitim almış, lisans veya önlisans derecesine sahip, gayrimenkul satışı ve pazarlaması konusunda dört yıllık tecrübeye sahip, ofis yazılımlarını etkin kullanabilen, resmi yazışmalarda ve şirket envanter yönetiminde deneyimli, B sınıfı ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen bireyler.

Avantajlı Durum: Gayrimenkul kiralama süreçlerine vakıf olmak ve kamu kurumlarıyla etkileşimde bulunma deneyimine sahip olmak tercih nedenidir.

Satış Yönetim Personeli Pozisyonu için Aday Kriterleri (3 Açık Pozisyon)

Aranan Özellikler: Emlak ve Emlak Yönetimi veya İşletme gibi alanlardan mezun, Microsoft Office uygulamalarını verimli kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişimde yetkin, ikna yeteneği kuvvetli, takım çalışmasına uyumlu ve en az iki yıl ilgili pozisyonda çalışmış adaylar.

Avantajlı Durum: B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve kişisel gelişime önem vermek başvuruda bir avantaj olarak görülecektir.





Muhasebe Personeli İçin Aday Profili (1 Pozisyon)

Aranan Nitelikler: İktisat, İşletme ya da Maliye gibi alanlarda üniversite veya meslek yüksekokulu mezunu, Microsoft Office ve muhasebe yazılımlarında yetkin, cari hesaplarla ilgili mutabakat, raporlama, fatura işlemleri, vergi beyannameleri, inşaat muhasebesi ve genel muhasebe alanlarında asgari beş yıl tecrübeli, sorumluluk bilinci yüksek ve takım çalışmasına uyumlu bireyler.

Öncelikli Durum: Erkek adaylar ile İngilizce bilgisi olanlar öncelikli tercih sebebidir.

Bütçe ve Raporlama Personeli İçin Aday Profili (1 Pozisyon)

Aranan Nitelikler: İktisat, İşletme veya Maliye bölümlerinden mezun, bütçeleme, finansal yönetim ve raporlama konularında en az üç yıl deneyime sahip, bağımsız denetim ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına vakıf, Microsoft Office uygulamalarını etkin kullanabilen, Tekdüzen Hesap Planı bilgisine sahip, planlama ve raporlama yetkinlikleri gelişmiş, analitik düşünce yapısına sahip, sonuç odaklı, güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasına uygun adaylar.

Öncelikli Durum: İngilizce bilgisi olan adaylar tercih edilecektir.

Başvuru Koşulları ve Süreci

Başvurularınızı 3 Temmuz 2024 ile 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında, İstanbul kariyer portalı üzerinden dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Adayların, ilan edilen pozisyonlar için belirlenen özel niteliklere ve tecrübe gereksinimlerine uygun olmaları önem arz etmektedir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KİPTAŞ gibi inşaat ve gayrimenkul alanında öncü şirketlerde çalışmak ve profesyonel bir ortamda kendinizi geliştirmek için bu fırsatı değerlendirin. Başvurunuzu hemen yaparak kariyer yolculuğunuza yön verin.

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