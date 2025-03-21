Kara Kış'ın Erzurum Çekimleri Başladı: 1939 Depreminin Hikayesi Canlanıyor

TRT'nin yeni dizisi Kara Kış, Erzurum'da çekimlerine başladı. Dizi, 1939 Erzincan depreminden sonraki zorlukları konu alıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:31
Kara Kış'ın Erzurum Çekimleri Başladı: 1939 Depreminin Hikayesi Canlanıyor

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni orijinal dizisi Kara Kış'ın Erzurum'daki çekimlerine başladı. Başrollerini Murat Yıldırım ile Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi, okuma provalarının ardından sete çıktı.

Dizinin hikayesi, 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem sonrası genç savcı Yusuf İzzet Akçal’ın felaketle başa çıkma çabasını ele alıyor. Çekimlere İstanbul'un ardından tarihi Erzurum Lisesi'nde başlandı. Bu yapımda Akçal'ın cezaevindeki mahkumlarla, enkaz altındaki insanları kurtarma çabaları aktarılıyor.

1939 Erzincan Depreminden İlham Alındı

Dizinin yönetmeni Levent Onan, sette gazetecilere yaptığı açıklamada, çekimlerin görüntü kalitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtti ve Erzincan'da da çekim yapacaklarını kaydetti. Onan, "Yola çıkış noktamız 1939 Erzincan depremi. Bu gerçek olaylardan esinlenerek kurmaca hikayeler oluşturduk," dedi.

Onan ayrıca, "İzleyicinin çok merakla takip edeceği hikayeler var. Dizi sadece depremle ilgili değil, depremin yol açtığı sonuçlar da işleniyor. Dönem olması olaya farklı bir derinlik katıyor," ifadesini kullandı.

Murat Yıldırım'dan Açıklamalar

Savcı Akçal karakterini canlandıran Murat Yıldırım, dizinin ilk olarak 8 bölüm olarak planlandığını dile getirdi. Oynadığı karakterin zorlu bir dönemde kritik kararlar aldığını vurgulayan Yıldırım, "Yüzyılın bu büyük depremini ele alıyor, hepimiz için çok anlamlı. Senaryo gerçekten çok iyi hazırlanmış," dedi.

Görevde olan marangoz ve sanat ekibinin zorlu hava koşullarında çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Bu proje içinde yer almak istedim. Depremle ilgili bir konu olduğu için burada olmak benim için önemli," diye ekledi.

Senaryo ve Anlamı Üzerine Düşünceler

Gazeteci Sinan Seyfi rolünü oynayan Ulvi Kahyaoğlu da senaryonun değerine vurgu yaparak, "Bu hikayeyle yıllar boyunca unutmayacağımız bir işin içindeyiz. Anlatılan hikaye, hem bizleri, hem de o dönemde yaşamış insanları onore ediyor," dedi.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri başladı. Yapımda Savcı Akçal karakterini canlandıran Murat Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri...

TRT'nin dijital platformu tabii'nin, yeni orijinal dizisi "Kara Kış"ın Erzurum'daki çekimleri başladı. Yapımda Savcı Akçal karakterini canlandıran Murat Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

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