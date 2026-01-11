Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan genel kurulunda Cemal Topçu 265 oyla yeniden seçildi; 748 oy kullanıldı, diğer adayların oy dağılımı açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:19
748 oy kullanıldı; Tüccarlar İş Merkezi'ndeki olağan genel kurul

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Cemal Topçu yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul, Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirildi ve toplam 748 oy kullanıldı.

Oy dağılımı: Cemal Topçu 265; İsmail Çınar 38; Yücel Uyanık 149; Mithat Namal 71; Mustafa Tekelioğlu 214.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Cemal Topçu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Topçu, üyelerin sorunlarını bildiklerini ve bu konuların çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

