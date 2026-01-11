Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi

748 oy kullanıldı; Tüccarlar İş Merkezi'ndeki olağan genel kurul

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Cemal Topçu yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurul, Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirildi ve toplam 748 oy kullanıldı.

Oy dağılımı: Cemal Topçu 265; İsmail Çınar 38; Yücel Uyanık 149; Mithat Namal 71; Mustafa Tekelioğlu 214.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Cemal Topçu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Topçu, üyelerin sorunlarını bildiklerini ve bu konuların çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

