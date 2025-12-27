Karabük'te Kar Coşkusu: Bin 30 Rakımlı Ahmetusta Geçidi'ne Akın

Karabük'te kar coşkusu: Ahmetusta Geçidi'ne akın

Safranbolu-Bartın kara yolu beyaza büründü, ekipler çalışmalarda

Karabük'ün yüksek kesimlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, vatandaşları bölgeye çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından özellikle yüksek rakımlı alanlarda başlayan yağış, Safranbolu-Bartın kara yolu'nu beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri, daha önce yapılan hazırlıkların ardından bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'ne akın etti.

Bölgeye gelenler ateş yakarak ısınırken, bol bol fotoğraf çekip karın tadını çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de bölgede denetim yaparak kış lastiği bulunmayan sürücüleri olası olumsuzluklara karşı uyarıp bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi.

Yetkililer sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.

Ahmetusta mevkiinde kar yağışının fazla olduğunu öğrenip eşi ve arkadaşları ile bölgeye geldiklerini söyleyen Selver Yıldırım, araçta kış lastiği bulunmasına rağmen gelmekte zorlandıklarını belirtti. Yıldırım, kar yağışının oluşturduğu atmosferin kendilerini sevindirdiğini ve çok eğlendiklerini ifade etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinden Safranbolu'ya Doğan marka otomobille gelen Alperen Demirkul, "Çok mutluyuz. Aracımızla gelirken biraz zorlandık ama burası beklentimizi karşıladı. Bütün gençler burada. Ekipler de çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

