Pınarhisar'da Fidan Dikimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Pınarhisar'da fidan dikimiyle çevre bilinci pekiştirildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı.

Etkinliğe katılanlar

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Şube Müdürleri Kamuran Şen ve Hasan Değirmenci katıldı. Etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğretmeni Elif Türker Acar ve öğrencileri yer aldı.

Uygulamalı eğitim ve iş birliği

Etkinlik, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlendi. Öğrenciler, uygulamalı eğitim kapsamında toprağa fidan dikerek doğayı koruma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci kazandı. Miniklerin fidan dikme sevinci, etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Gelecek hedefi

Yetkililer, benzer etkinliklerle çocuklarda çevre farkındalığını artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Etkinlik, hem yerel iş birliğinin hem de öğrencilere yönelik pratik eğitimin önemini ortaya koydu.

