DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

Pınarhisar'da Fidan Dikimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Pınarhisar'da düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler uygulamalı eğitimle çevre bilinci kazandı; etkinliğe yerel eğitim yöneticileri katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:49
Pınarhisar'da Fidan Dikimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Pınarhisar'da fidan dikimiyle çevre bilinci pekiştirildi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Pınarhisar Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı.

Etkinliğe katılanlar

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Şube Müdürleri Kamuran Şen ve Hasan Değirmenci katıldı. Etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu 3/B sınıfı öğretmeni Elif Türker Acar ve öğrencileri yer aldı.

Uygulamalı eğitim ve iş birliği

Etkinlik, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlendi. Öğrenciler, uygulamalı eğitim kapsamında toprağa fidan dikerek doğayı koruma ve çevreye karşı sorumluluk bilinci kazandı. Miniklerin fidan dikme sevinci, etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Gelecek hedefi

Yetkililer, benzer etkinliklerle çocuklarda çevre farkındalığını artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Etkinlik, hem yerel iş birliğinin hem de öğrencilere yönelik pratik eğitimin önemini ortaya koydu.

FKIRKLARELİ’NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMAK AMACIYLA FİDAN DİKİM...

FKIRKLARELİ’NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMAK AMACIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

KIRKLARELİ’NİN PINARHİSAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMAK AMACIYLA FİDAN DİKİM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu
2
Rize'de Beklenen Kar Yağışı Başladı: Yaylalar Beyaza Büründü
3
Pınarhisar'da Fidan Dikimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırılıyor
4
Kütahya'da "Dilek Arabası" Vatandaşın Yeni Gözdesi
5
Kütahya’da 2025-4B Tertip Yükümlü Erlerin Yemin Töreni
6
Ordu'da Mısır Kabuğundan Tasarım: Kadın Ustalar Doğal İplere Hayat Veriyor
7
Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı (26-27 Aralık 2025)

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler