Safranbolu'da Kar Yağışı Başladı: Bağlar ve Esentepe Beyaza Büründü

Safranbolu'da Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji uyarısının ardından beyaz örtü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Safranbolu ilçesine bağlı Bağlar ve Esentepe mahallelerinde gece yarısından itibaren etkili olan yağış sonrası araçların üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkarak karın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

4 yaşındaki Buğlem, annesiyle birlikte dışarı çıktığını belirterek çok mutlu olduğunu ve kar topu oynamayı sevdiğini söyledi.

