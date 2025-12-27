DOLAR
Safranbolu'da Kar Yağışı Başladı: Bağlar ve Esentepe Beyaza Büründü

Safranbolu'nun yüksek kesimlerinde Meteoroloji uyarısı sonrası kar yağışı başladı; Bağlar ve Esentepe beyaza büründü, vatandaşlar sokağa çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 01:07
Safranbolu'da Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji uyarısının ardından beyaz örtü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Safranbolu ilçesine bağlı Bağlar ve Esentepe mahallelerinde gece yarısından itibaren etkili olan yağış sonrası araçların üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkarak karın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

4 yaşındaki Buğlem, annesiyle birlikte dışarı çıktığını belirterek çok mutlu olduğunu ve kar topu oynamayı sevdiğini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

