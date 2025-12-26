DOLAR
Rize'de Beklenen Kar Yağışı Başladı: Yaylalar Beyaza Büründü

Rize'de Meteoroloji uyarısının ardından başlayan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü; Palovit'te 77 cm, Handüzü'de 64 cm kar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 22:55
Rize'de beklenen kar yağışı başladı

Yüksek kesimler kartpostallık manzaralar oluşturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Rize genelinde kar yağışı etkili oldu. Saat 21.00 sıralarında başlayan yağış, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde beyaz örtüye neden oldu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylasında kar kalınlığı 77 santimetreye ulaştı. Bölgedeki manzara kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturdu.

Denizi gören yayla ve kış sporları merkezi olan Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 64 santimetre olarak ölçüldü. Yerel ekipler ve ziyaretçiler, oluşan kış koşullarını kayıt altına aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

