Karabük'te su kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Ergenekon Mahallesi'nde su kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:26
Karabük'te su kanalına düşerek mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı akan suyun içinde mahsur kalan köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye'ye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve müdahaleye başladı.

İtfaiye personeli, itfaiye merdiveni yardımıyla akıntıya kapılma tehlikesi yaşayan köpeği sudan çıkardı. Kurtarılan köpek doğal yaşamına bırakıldı.

