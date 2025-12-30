Karadeniz’de Fırtına: Samsun’da 3 Tekne Battı

Karadeniz’de fırtına Samsun kıyılarını vurdu

Atakum Körfez Yat Limanı'nda 3 tekne battı

Karadeniz’de etkili olan kuvvetli fırtına, Samsun’da sahil şeridinde ve liman içinde ciddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre rüzgar hızı saatte 50 kilometreyi aşarken, dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı.

Dev dalgalar sahili döverek taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi. Yetkililer, Atakum Körfez Yat Limanı’nda şu ana kadar 3 teknenin battığını açıkladı.

Deniz ve kıyı ekipleri, limanda ve çevresinde başka batan veya hasar gören tekne olup olmadığına ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili değerlendirme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

