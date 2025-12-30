DOLAR
Karadeniz’de Fırtına: Samsun’da 3 Tekne Battı

Karadeniz’de kuvvetli fırtına nedeniyle Samsun Atakum Körfez Yat Limanı’nda dalgalar 3 tekneyi batırdı; ekipler başka hasar olup olmadığını araştırıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:53
Karadeniz’de Fırtına: Samsun’da 3 Tekne Battı

Karadeniz’de fırtına Samsun kıyılarını vurdu

Atakum Körfez Yat Limanı'nda 3 tekne battı

Karadeniz’de etkili olan kuvvetli fırtına, Samsun’da sahil şeridinde ve liman içinde ciddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre rüzgar hızı saatte 50 kilometreyi aşarken, dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı.

Dev dalgalar sahili döverek taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi. Yetkililer, Atakum Körfez Yat Limanı’nda şu ana kadar 3 teknenin battığını açıkladı.

Deniz ve kıyı ekipleri, limanda ve çevresinde başka batan veya hasar gören tekne olup olmadığına ilişkin çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili değerlendirme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

