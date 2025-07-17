Karadeniz'in Zirvesindeki Yaylalar Ziyaretçileri Ağırlıyor

Karadeniz'in saklı cenneti olarak adlandırılan Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere eşsiz bir atmosfer sunuyor. Sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaylalar, Trabzon-Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Dağı'nın zirvesinde konumlanıyor.

Birçok ziyaretçi, serin suları ve bozulmamış doğası ile dikkat çeken bu yaylalarda, göl manzarası eşliğinde keyifli anlar geçiriyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi üzerinden ulaşım sağlayarak bu muhteşem mekanları keşfetmek mümkün.

Yaylalarda Dinlenmenin Keyfi

Kurtdere Yaylası'na gelen Halit Vardal, Trabzon'un sıcak havasından kaçmak için yaylayı tercih ettiğini belirtti. Vardal, "Günümüzü burada geçirip stresimizi, günün yorgunluğunu yaylalara gelip atıyoruz." dedi.

Yomra ilçesinden gelen Elif Çakır Mumcu ise her yaz sıcak havalarda yaylalara geldiklerini, burada serinlediklerini ifade etti. Mumcu, "Yayla ruhunu hissediyoruz. Yaylanın suyunu, pidesini, kaşarını severek yiyoruz. Memnunuz, günümüz güzel geçiyor. Mangalımızı yapıyoruz. Ailecek güzel bir aktivite oluyor." şeklinde konuştu.

Doğa ile iç içe bir yaz geçirmek isteyen herkes, Karadeniz'in zirvesindeki bu yaylalara mutlaka uğramalı.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.