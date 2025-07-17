DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.294,19 0,88%
BITCOIN
4.737.545,47 1,73%

Karadeniz'in Zirvesindeki Yaylalar Ziyaretçileri Ağırlıyor

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki yaylalar, sıcak havalarda doğa ile iç içe bir deneyim arayanların vazgeçilmezi oldu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:38
Karadeniz'in Zirvesindeki Yaylalar Ziyaretçileri Ağırlıyor

Karadeniz'in saklı cenneti olarak adlandırılan Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere eşsiz bir atmosfer sunuyor. Sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yaylalar, Trabzon-Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Dağı'nın zirvesinde konumlanıyor.

Birçok ziyaretçi, serin suları ve bozulmamış doğası ile dikkat çeken bu yaylalarda, göl manzarası eşliğinde keyifli anlar geçiriyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi üzerinden ulaşım sağlayarak bu muhteşem mekanları keşfetmek mümkün.

Yaylalarda Dinlenmenin Keyfi

Kurtdere Yaylası'na gelen Halit Vardal, Trabzon'un sıcak havasından kaçmak için yaylayı tercih ettiğini belirtti. Vardal, "Günümüzü burada geçirip stresimizi, günün yorgunluğunu yaylalara gelip atıyoruz." dedi.

Yomra ilçesinden gelen Elif Çakır Mumcu ise her yaz sıcak havalarda yaylalara geldiklerini, burada serinlediklerini ifade etti. Mumcu, "Yayla ruhunu hissediyoruz. Yaylanın suyunu, pidesini, kaşarını severek yiyoruz. Memnunuz, günümüz güzel geçiyor. Mangalımızı yapıyoruz. Ailecek güzel bir aktivite oluyor." şeklinde konuştu.

Doğa ile iç içe bir yaz geçirmek isteyen herkes, Karadeniz'in zirvesindeki bu yaylalara mutlaka uğramalı.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı...

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı...

Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
22. Gümüşlük Müzik Festivali, 'Fungistanbul' Konseriyle Başladı
3
Karaca Mağarası'nda Kurban Bayramı Yoğunluğu
4
Bursa Deniz Otobüsleri: 8 Sefer Olumsuz Hava Nedeniyle İptal
5
2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı
6
Hitit Leyleği, Yıkılan Minarenin Yerine Yuva Yaptı
7
Bilecik'te Asırlık Kadir Pilavı Geleneği Yaşatılıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi