Karaoğlan Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Kobak seçildi

Karaoğlan Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Kobak

Balıkesir'in Karesi İlçesi'ne bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yapılan ara muhtarlık seçimlerini Mesut Kobak kazandı.

Uzun yıllardır mahallenin muhtarlığını yürüten Ali Haydar Temel'in Karesi Kaymakamlığı tarafından görevinden alınmasının ardından, YSK tarafından yenilenen seçimler sonucunda Kobak muhtar seçildi.

Seçimlerin tamamlanmasını takiben göreve başlayan Mesut Kobak, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip ilgili makamlara ileterek yardımcı olacağını bildirdi.

Muhtar Kobak'ın mesajı

Mesut Kobak, "Görevim süreince mahalle halkım ile iç içe yaşayarak mahallemin sıkıntılarını çözmeye çalışacaktan ve mahalle halkımın dert ve sıkıntılarını dinlemeye hazırım" diyerek hizmet vurgusu yaptı.

KARAOĞLAN MAHALLESİNİN YENİ MUHTARI MESUT KOBAK OLDU