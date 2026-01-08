Karaoğlan Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Kobak seçildi

Karaoğlan Mahallesi'nde ara seçimleri kazanan Mesut Kobak muhtar oldu; önceki muhtar Ali Haydar Temel Karesi Kaymakamlığınca görevden alınmıştı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:45
Karaoğlan Mahallesi'nin yeni muhtarı Mesut Kobak

Balıkesir'in Karesi İlçesi'ne bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde yapılan ara muhtarlık seçimlerini Mesut Kobak kazandı.

Uzun yıllardır mahallenin muhtarlığını yürüten Ali Haydar Temel'in Karesi Kaymakamlığı tarafından görevinden alınmasının ardından, YSK tarafından yenilenen seçimler sonucunda Kobak muhtar seçildi.

Seçimlerin tamamlanmasını takiben göreve başlayan Mesut Kobak, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip ilgili makamlara ileterek yardımcı olacağını bildirdi.

Muhtar Kobak'ın mesajı

Mesut Kobak, "Görevim süreince mahalle halkım ile iç içe yaşayarak mahallemin sıkıntılarını çözmeye çalışacaktan ve mahalle halkımın dert ve sıkıntılarını dinlemeye hazırım" diyerek hizmet vurgusu yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları