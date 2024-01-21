Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor

Gümüş eşyalar zamanla matlaşır ve kararır. Kararan gümüşleri yeniden parlatmanın formülü ise haberimizde...

Kararmış gümüşlerinizi sakın atmayın! Evdeki o malzeme ayna gibi parlatıyor
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Gümüş eşyalar zaman içinde kararma ve matlaşma eğilimi gösterir. Ancak evde bulunan bazı malzemelerle gümüşlerinizi kolayca parlatabilir ve orijinal parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Sirke, limon suyu, karbonat ve tuz gibi malzemelerin doğal asit ve temizleyici özelliklerinden yararlanarak gümüş yüzeyindeki lekeleri ve kararmayı gidermek mümkün.

Sirke, karbonat ve limon suyu gümüş yüzeyindeki oksit tabakasını çözer. Böylece gümüşün altındaki parlak yüzey tekrar ortaya çıkar. Tuz ise gümüş yüzeyindeki kir ve lekeleri emerek temizler. Bu malzemelerden hazırlanacak karışımlara gümüş eşyaları belli bir süre bırakarak etkisinden yararlanılabilir. Ardından yumuşak bir bezle silinerek parlaklığı geri kazandırılmış olur.

gümüş nasıl parlatıllır

Ancak çok şiddetli kararma ve hasar görmüş parçalar için ev yöntemleri yeterli gelmeyebilir. Bu gibi durumlarda profesyonel bir temizleme tercih edilmelidir. Kullanım kolaylığı ve etkinliğiyle sirke, limon suyu, karbonat ve tuz sayesinde evdeki gümüş eşyalarınızı kolaylıkla parlatabilir, eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

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