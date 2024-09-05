Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

2024 yılı itibarıyla devlet kurumları memur alım ilanlarını hızla yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024/2 memur alımı ilanını duyurdu. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek bu alımda, toplamda 24 kişilik bir kadro açıldı. Alımlar, KPSS şartı olmaksızın, lisans mezunları arasından yapılacak. İşte, başvuru şartları ve detayları.

2828 SAYILI KANUN NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bu memur alımı ilanı, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilecektir. Peki, 2828 Sayılı Kanun nedir ve kimleri kapsar? İşte detaylar:

Koruma veya bakım tedbir kararı alınmış kişiler : Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunma altına alınmış bireyler.

: Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunma altına alınmış bireyler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bakımı ya da koruyucu aile hizmetlerinden faydalananlar : Bu kişiler, bakanlığın sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süreyle yararlanmış ve reşit olduğu tarihte bu hizmetten faydalanmaya devam edenlerdir.

: Bu kişiler, bakanlığın sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süreyle yararlanmış ve reşit olduğu tarihte bu hizmetten faydalanmaya devam edenlerdir. Reşit olma sonrası hak talep edenler: Korunma veya bakım tedbir kararı sona erdikten sonra, 18 yaşını dolduran kişiler, beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak hak sahibi olduklarını tespit ettirmek durumundadır.

Bu kanun, sosyal hizmet modellerinden yararlanmış bireylere devlet memuru olarak atanma hakkı tanır ve onların kamuda istihdam edilmelerini hedefler.

MEMUR ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Karayolları Genel Müdürlüğü, yayımladığı ilana göre 24 kişilik bir memur kadrosu açmıştır. Memur alımı yapılacak şehirler şunlardır:

Ankara

Erzurum

Kars

Kastamonu

Kayseri

Konya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van

Bu şehirlerde istihdam edilecek memurlar, genel hizmetler sınıfında görev yapacak olup, ilgili kadrolar için KPSS şartı aranmamaktadır. Alımlar, 2828 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak ve belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından seçilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2828 Sayılı Kanun kapsamında memur alımı yapılacak olan bu kadro için adaylardan belirli genel ve özel şartlar istenmektedir. Başvuracak adayların şu genel şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

zorunludur. Kamu haklarından mahrum olmamak başvuru için temel şartlardan biridir.

başvuru için temel şartlardan biridir. Sağlık durumu : Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gerekir. Adayların, fiziksel ve ruhsal olarak memuriyet görevine uygun olmaları beklenir.

: Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gerekir. Adayların, fiziksel ve ruhsal olarak memuriyet görevine uygun olmaları beklenir. Askerlik durumu: Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları, askerlikle ilişiğinin bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş olmaları gerekmektedir.

Bu genel şartların yanı sıra, memur alımında 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki kişilere özel şartlar da uygulanmaktadır. Bu kanun, koruma altındaki bireylere kamu sektöründe iş imkânı tanıdığı için, başvuran adayların bu kapsamda hak sahibi olmaları gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmelidir. Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup, 20 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru sürecinde adaylar, e-Devlet üzerinden işlem yaparak başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu süreçte adayların başvuru koşullarını dikkatle incelemeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Başvuruların sorunsuz tamamlanabilmesi için şu adımlar takip edilmelidir:

e-Devlet Kapısı'na giriş: Başvuru yapacak adaylar, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak işlemlerini başlatmalıdır. Henüz e-Devlet şifresi olmayan adaylar, PTT şubelerinden şifre alabilirler. Başvuru formunun doldurulması: Sistemde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Adayların tüm bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak girmeleri önemlidir. Belgelerin yüklenmesi: Başvuru sırasında istenen belgeler, sisteme eksiksiz bir şekilde yüklenmelidir. Başvurunun onaylanması: Tüm bilgilerin ve belgelerin doğru olduğundan emin olduktan sonra başvuru onaylanarak tamamlanır.

TERCİHLER VE ATAMA SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar tercihlerini yapacak ve başvuru sonuçları değerlendirilecektir. Tercih sonuçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Atamalar ise, adayların başvuruları doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün belirlediği kadrolara yapılacaktır.

Memur alımı, yalnızca 2828 Sayılı Kanun kapsamındaki adaylar için geçerli olduğundan, hak sahibi olmayan kişiler bu ilana başvuru yapamayacaktır. Atama süreci boyunca adayların, e-Devlet üzerinden başvuru ve tercih işlemlerini doğru bir şekilde yapmaları önemlidir.