Karın Yıldızları Sarıkamış’ta: Karslı Çocuklar Kayak Öğreniyor

Kars’ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış’ta' projesiyle çocuklar Osman Yüce Kayak Merkezi’nde profesyonel eğitimle kayak öğreniyor; ulaşım, ekipman ve eğitim ücretsiz.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:33
Kars’ta hayata geçirilen "Karın Yıldızları Sarıkamış’ta" projesinin ikinci etabı yoğun ilgi gördü. Proje sayesinde çocuklar Sarıkamış’ta kış sporlarıyla tanışıyor; hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sportif becerilerini geliştiriyor.

Projenin ortakları ve hedefi

Proje, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Osman Yüce Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde, daha önce hiç kayak yapmamış çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde temel kayak tekniklerini öğreniyor ve spora yönlendiriliyor.

Vali Ziya Polat’ın açıklaması

"Tabii ara tatilin başlamasıyla beraber, Sarıkamış turizm merkezi yoğunluğunu hissetmeye, gelen misafirlerimizi ağırlamaya başladı. 15 tatilin başlamasıyla 2 yıldır Gazi Karsımızda şunu hedeflemiştik. 4’üncü sınıftan mezun olan çocuğumuz Sarıkamış’ı görecek, Sarıkamış’ta kayak yapacak. Özellikle köylerde okuyan yavrularımıza Sarıkamış’ı göstereceğiz. Sağ olsun Gençlik Spor Bakanlığımızın hocaları, antrenörleri kayak eğitimi veriyorlar. Çocuklarımızı köylerden alıyoruz. 2 gün Sarıkamış’taki Gençlik Spor Bakanlığımızın tesislerinde misafir ediyoruz. Kayak hocalarımızı eğitimini, kayak dersini veriyor. Öğretmen arkadaşlarımız da hem müzik eğlencesi, hem sohbetler yapıyor. 2 günün sonunda çocuklarımız kayak yapmayı öğrenmiş şekilde köylerine teslim ediyoruz. 2 yıldır devam ettiğimiz projede yaklaşık 2 bin öğrencimizi burada misafir ettik ağırladık. Çocuklarımıza kayak eğitimi verildi. Kars’ın çocukları kristal kar üzerinde 2 günde kayak yapmayı öğreniyor"

Eğitim, ekipman ve sonuç

Proje kapsamında ulaşım, ekipman ve eğitim ücretsiz olarak sağlanıyor. İki yılda toplam 2 bin öğrencinin katıldığı çalışma, Kars’ı kış sporlarının merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

