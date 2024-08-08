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Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

Üniversitelerde akademik kadronun güçlenmesi amacıyla çeşitli unvanlarda öğretim üyesi alımına dair ilanlar Resmi Gazete’de yayımlanırken, başvuruların bugün başladığı bir akademik personel alım ilanı da Artvin’den duyuruldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:32
Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Hal bu iken üniversiteler de akademik kadro eksikliklerinin giderilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Üniversitelerde akademik kadronun güçlenmesi amacıyla çeşitli unvanlarda öğretim üyesi alımına dair ilanlaer Resmi Gazete’de yayımlanırken, başvuruların bugün başladığı bir akademik personel alım ilanı da Artvin’den duyuruldu. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer ilgili düzenlemeler çerçevesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarında başvuru detayların yer aldığı ilan Resmi Gazete de onaylandı. Bu kapsamda ilanda Artvin Çoruh Üniversitesine 33 öğretim üyesi alınacağı ve başvuruların bugün başladığı belirtildi.

ÇORUH ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular ile alakalı olarak adaylardan bazı belgeler istenmekte. Adayların, başvuracakları bölüm ve anabilim dalının yer aldığı dilekçe ile birlikte ilgili bölüm il alakalı bir dizi belge isteniyor. Profesör kadrosuna başvuracak adayların, başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçeleri ile birlikte, özel olarak 6 adet Flash Bellek ile birlikte özgeçmiş, hizmet belgesi ve diğer belgelerin onaylı suretleri de istenmekteyken Doçent kadrosu için başvuru belgeleri arasında 4 adet Flash Bellek bulunuyor. Doktor öğretim üyesi adaylarının da benzer bir belge dizini ve 4 adet Flash Bellek sunması gerekiyor. Flash bellek istenmesindeki amaç ile alakalı da açıklama yapılırken, Bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, puan tablosu, diplomalar ve hizmet belgesi gibi belgelerinizi içeren 4-6 adet flash bellek isteniyor.

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KİMLER BAŞVURABİLECEK

Üniversiteye Öğretim görevlisi olarak önemli bilimsel çalışmalara imza atmış Profesörler, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip, doçentlik unvanını almış doçentler ve Doktora derecesine sahip, bilimsel araştırma ve yayınlara ilgi duyan doktora öğretim üyeleri başvuru yapabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yapılan açıklamada profesör ve doçent adayları başvurularını üniversite rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına yapacak iken doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe şahsen veya postayla başvurularını tamamlayabilecek.

Başvurular 08/08/2024 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (22/08/2024 tarihi mesai bitimine kadar) tamamlanması gerekecek.

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