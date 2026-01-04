DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Karlıova'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonuyla görüntülendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa Çatak köyünde, Kaddafi Ökten'in cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:57
Karlıova'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonuyla görüntülendi

Karlıova'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonuyla görüntülendi

Bingöl'ün kırsalında nadir karşılaşma

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa Çatak köyü kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köyde yaşayan Kaddafi Ökten, atıyla gezinti yaptığı sırada karlı arazide tek başına dolaşan vaşağı fark etti. Ökten, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde vaşağın karlar içindeki sakin ve temkinli hareketleri dikkat çekiyor. Kısa süre sonra vaşak, karla kaplı arazide gözden kayboldu.

Doğal yaşam alanlarında nadiren görülen ve koruma altında olan vaşakların bu tür görüntüleri, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyuyor ve koruma çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

KARLIOVA’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

KARLIOVA’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

KARLIOVA’DA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları