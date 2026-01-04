Karlıova'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak cep telefonuyla görüntülendi

Bingöl'ün kırsalında nadir karşılaşma

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa Çatak köyü kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir vaşak cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köyde yaşayan Kaddafi Ökten, atıyla gezinti yaptığı sırada karlı arazide tek başına dolaşan vaşağı fark etti. Ökten, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde vaşağın karlar içindeki sakin ve temkinli hareketleri dikkat çekiyor. Kısa süre sonra vaşak, karla kaplı arazide gözden kayboldu.

Doğal yaşam alanlarında nadiren görülen ve koruma altında olan vaşakların bu tür görüntüleri, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyuyor ve koruma çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

