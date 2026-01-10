Kars'ta 11 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kars'ta 11 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kars genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kentteki köy yollarını olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan yollar nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri alarma geçti.

Kapanan yolların dağılımı

Susuz'da 5, Arpaçay'da 6 olmak üzere toplam 11 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışmaları

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bölgedeki köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor. Çok sayıda greyder ve kar küreme kamyonu ile yürütülen çalışmalarda ekipler, kar ve tipiye karşı mücadele ediyor.

Ekiplerin çalışmaları zaman zaman etkili olan tipi tarafından engellense de, kapalı yolların kısa sürede açılması bekleniyor.

