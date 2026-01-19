Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kars’ta 208 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi ekipleri seferber

Kars’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 208 köyün kentle bağlantısı kesildi, ulaşımı yeniden sağlamak için çalışmalar başlatıldı.

Yaylacık köyü yolunda ise 4 metreyi bulan kar, iş makinelerine zor anlar yaşattı; kepçe neredeyse kayboldu.

Kapalı köy yollarının ilçe bazındaki dağılımı şöyle: Merkez: 29, Arpaçay: 29, Digor: 34, Kağızman: 40, Sarıkamış: 12, Selim: 42 ve Susuz: 22 olmak üzere toplam 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çok sayıda ekip ile çalışma yürütüyor. Bölgedeki yoğun tipi çalışmaların seyrini zaman zaman aksatırken, ekiplerin köy yollarını kısa sürede açması bekleniyor.

KARS’TA KAR YAPIŞI VE TİPİDEN 208 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KAPALI KÖY YOLLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.