Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kars'ta 3 gündür etkili kar ve tipi nedeniyle 208 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler seferber oldu, Yaylacık'ta 4 metreyi bulan kar kepçeyi gömdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:27
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Kars’ta 208 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresi ekipleri seferber

Kars’ta 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 208 köyün kentle bağlantısı kesildi, ulaşımı yeniden sağlamak için çalışmalar başlatıldı.

Yaylacık köyü yolunda ise 4 metreyi bulan kar, iş makinelerine zor anlar yaşattı; kepçe neredeyse kayboldu.

Kapalı köy yollarının ilçe bazındaki dağılımı şöyle: Merkez: 29, Arpaçay: 29, Digor: 34, Kağızman: 40, Sarıkamış: 12, Selim: 42 ve Susuz: 22 olmak üzere toplam 208 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çok sayıda ekip ile çalışma yürütüyor. Bölgedeki yoğun tipi çalışmaların seyrini zaman zaman aksatırken, ekiplerin köy yollarını kısa sürede açması bekleniyor.

KARS’TA KAR YAPIŞI VE TİPİDEN 208 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KAPALI KÖY YOLLARI İÇİN ÇALIŞMA...

KARS’TA KAR YAPIŞI VE TİPİDEN 208 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KAPALI KÖY YOLLARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

KARS’TA KAR YAPIŞI VE TİPİDEN 208 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. KAPALI KÖY YOLLARI İÇİN ÇALIŞMA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları