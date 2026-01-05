Kars’ta 7 Ayda 4 bin 114 Yeni Üye: AK Parti Üye Sayısı 39 bin 676’ya Ulaştı

Kars’ta son 7 ayda 4 bin 114 kişi AK Parti’ye üye olurken, partinin kentteki toplam üye sayısı 39 bin 676 olarak kaydedildi. Diğer siyasi partiler kan kaybederken, kentte her gün bir istifa haberi gündemi meşgul ediyor; AK Parti’ye son dönemde gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekti.

İl Başkanı Muammer Sancar değerlendirdi

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek Yargıtay’ın açıkladığı güncel siyasi parti üye verilerini değerlendirdi. Sancar, AK Parti’nin Türkiye genelinde 11,5 milyonu aşan üye sayısıyla en geniş tabanlı siyasi hareket olduğunu ve Kars’ta 24 yılın en yüksek üye sayısına ulaşıldığını açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının Kars verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Sancar, 2 Ocak’ta açıklanan resmi verilere göre partinin Türkiye genelindeki artışını paylaştı.

"Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026’da açıklanan resmi verilere göre, AK Parti’nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301’e ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti’yi Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi hâline getirmiştir" dedi.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti’nin siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürüttüğünü ifade eden Sancar, "Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakârlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay’ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

