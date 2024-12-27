DOLAR
35,15 -0,01%
EURO
36,68 -0,11%
ALTIN
2.955,69 0,74%
BITCOIN
3.319.358,05 1,23%

Kars'ta Baba ve Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Macerası

Kars'ta babası, oğluna elektrikli bisiklete bağlı kızakla kar keyfi yaşattı. Eğlence dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:02
Kars'ta Baba ve Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Macerası

Kars'ta Baba ile Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Keyfi

Kars'ta, baba ve oğlu, elektrikli bisikletle çekilen kızakla unutulmaz anlar yaşadı. Karın çevreyi beyaz örtüyle kapladığı bu günlerde, keyifli aktiviteler de başladı.

Adem Spor, Sultan Alparslan Külliyesi bahçesinde, elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı kızakla 7 yaşındaki oğlunu gezdirdi. Güvenli alanda, kar üzerinde pedal çevirerek pedallayan Spor, oğluna farklı bir deneyim sunmayı başardı.

Kar yağışının ardından, oğlunun kızakla kayma isteğini geri çevirmeyen baba, bu eğlenceli yöntemi tercih ederek birlikte keyifli anlar yaşadılar. Dion, çocukların mutluluğu için bu tür yaratıcı aktivitelerin önemine dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor
2
Kars'ta Baba ve Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Macerası
3
Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 Milyon Ziyaretçi Hedefliyor
4
Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi
5
Bodrum'da Yabancı Uyruklulara Yılbaşı Etkinliği Düzenlendi
6
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?
7
Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi