Kars'ta Baba ve Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Macerası

Kars'ta Baba ile Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Keyfi

Kars'ta, baba ve oğlu, elektrikli bisikletle çekilen kızakla unutulmaz anlar yaşadı. Karın çevreyi beyaz örtüyle kapladığı bu günlerde, keyifli aktiviteler de başladı.

Adem Spor, Sultan Alparslan Külliyesi bahçesinde, elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı kızakla 7 yaşındaki oğlunu gezdirdi. Güvenli alanda, kar üzerinde pedal çevirerek pedallayan Spor, oğluna farklı bir deneyim sunmayı başardı.

Kar yağışının ardından, oğlunun kızakla kayma isteğini geri çevirmeyen baba, bu eğlenceli yöntemi tercih ederek birlikte keyifli anlar yaşadılar. Dion, çocukların mutluluğu için bu tür yaratıcı aktivitelerin önemine dikkat çekiyor.