Kars'ta Droneyle Görüntülenen Domuz Ailesi: Yumak Halinde Isınma Anı

Kars'ta droneyle görüntülenen domuz ailesi yumak halinde ısınıyor

Soğukta birbirlerine sokularak hayatta kalma anları

Kars'ın dondurucu soğuğuna ve yaban hayatının sert koşullarına rağmen, bir domuz ailesinin yumak halinde toplu uyku anları drone çekimiyle ölümsüzleşti. Ortaya çıkan görüntüler, doğa belgesellerini aratmadı.

Kars'ta bir gölün etrafında bulunan sazlıkların arasında kaydedilen görüntülerde, anne domuz yavrularının bir kısmıyla birlikte birbirlerine sokularak uyuyor; diğer yavrular ise sazlıkların içinde yiyecek arıyordu. Tüm bu anlar drone ile an be an kayıt altına alındı.

Görüntülerde, birbirlerine sokularak vücut ısılarını korumaya çalışan anne ve yavru domuzlar ile etrafta yiyecek arayan yavrular dikkat çekiyor. Kar örtüsü üzerindeki aile üyeleri adeta birer "yumak" görünümünde, doğanın hem savunmasız hem de samimi bir anını gösteriyor.

Kaydedilen bu sahneler, soğuk iklime ve zorlu yaşam koşullarına rağmen yaban hayatının dayanma ve birlikte ısınma davranışlarını gözler önüne seriyor.

Kars’ta yumak halinde uyuyan domuz ailesi böyle görüntülendi