Kars'ta HES'te Eksi 30'da 'Buz Kırma' Mesaisi

Kars Çayı'ndaki santralde ekipler, enerji üretimini sürdürmek için buz kütleleriyle mücadele ediyor

Kars'ta hava sıcaklıklarının eksi 30 dereceye kadar düşmesiyle akarsular üzerindeki Hidroelektrik Santralleri (HES) sahada alarma geçti. Bölgedeki dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, HES çalışanları enerji üretiminin aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Kars Çayı üzerindeki santralde, suyun giriş kapaklarını ve iletim kanallarını tıkayan buz kütleleri işçilerin yoğun çalışmasıyla temizleniyor. Baraj hattında görev yapan ekipler, eksi 30 derece soğukta çalışırken zaman zaman soğuğa meydan okurcasına şakalaşıyor.

'Bilek gücü ile buz kırıyorlar'

HES çalışanı Bülent Durak şunları söyledi: "Burası elektrik santrali, kış olduğu için biz burayı her gün rutin kırmak zorundayız. Her gün böyle buzlanma oluyor. Fakat 4-5 gündür Kars’ta aşırı soğuklardan dolayı fazla buz tutmaya başladı. Arkadaşlar günlük burayı her gün kırarak temizliyoruz".

Santral çalışanları, türbinlere zarar verme riski taşıyan ve suyun akış hızını düşüren buzları temizlemek için geleneksel yöntemlere başvuruyor. İşçiler kürek, kazma ve demir çubuklarla buz kırma çalışmalarını sürdürüyor. Kars'taki HES'lerde bu mücadele bahar aylarına kadar devam ediyor.

