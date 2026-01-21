Kars'ta 'Kar Kaplanları' Ambulanslara İmdat

Kars'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, kent yaşamını olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi ekipleri, 'kar kaplanları' adıyla anılan iş makineleriyle ambulansların ve vatandaşların yardımına koşuyor.

Zorlu Coğrafyada Kurtarma ve Ulaşım Çabası

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek rakımlı köy yollarında ulaşım adeta durma noktasına geldi. Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerine destek veren ekipler, Digor, Selim, Akyaka, Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde ambulansların ilerleyemediği güzergâhlarda iş makineleriyle yol açıyor ve sağlık görevlilerinin hastalara ulaşmasını sağlıyor.

Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyü ve çevresinde 2100 rakımlı zorlu coğrafyada görev yapan ekipler, sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yalnızca yolları açmakla kalmıyor; kara saplanan ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtararak güvenli bölgelere ulaştırıyor.

Karla Mücadelede Kaynak ve Son Durum

Kars İl Özel İdaresi, 48 iş makinesi, 96 personel ve 8 şantiye ile 7/24 esasına göre karla mücadele yürütüyor. Kentte kar ve tipiden kapanan 208 köy yolundan 145'i bir gün içinde yeniden ulaşıma açıldı; kalan 63 köy yolunda ise çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kars'taki karla mücadele çalışmaları, ambulans ve sağlık ekiplerinin kesintisiz hizmet verebilmesi için yoğun mesaiyle devam ediyor.

