Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal

Hava ulaşımında aksamalar

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki kötü hava koşulları görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda planlanan Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Bu gelişme, bölge ile hava bağlantısında aksamalara yol açtı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ilçe merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

