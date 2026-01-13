Yüksekova'da Yoğun Kar ve Sis: Ankara-Yüksekova Uçuşları İptal

Yüksekova'da yoğun kar ve sis nedeniyle Ankara-Yüksekova uçuşları iptal edildi; görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:22
Hava ulaşımında aksamalar

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki kötü hava koşulları görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda planlanan Ankara-Yüksekova ve Yüksekova-Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Bu gelişme, bölge ile hava bağlantısında aksamalara yol açtı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ilçe merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

