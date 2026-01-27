Kars'ta Örnek Davranış: İnan Aydın Duraklı Mezarlık Yolunu Traktörle Açtı

Kars'ta Akyaka'ya bağlı Duraklı köyünde İnan Aydın, traktörüne bağladığı kar küreme aparatıyla yaklaşık bir metre karı temizleyerek mezarlık yolunu açtı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:51
Akyaka'ya bağlı Duraklı köyünde vatandaş dayanışması

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akyaka'ya bağlı Duraklı köyü'nde bir vatandaş örnek bir davranış sergiledi. İnan Aydın, mezarlığa giden yolun karla kapanması üzerine traktörüne bağladığı kar küreme aparatı ile yolu temizleyerek takdir topladı.

Kar yağışı nedeniyle köyde birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanırken, özellikle mezarlık yollarının kapanması yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri zor durumda bıraktı. Bu durumu gören İnan Aydın, mezarlığa giden yolu açmak için harekete geçti.

Yaklaşık bir metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yılmadan çalışan Aydın, traktör yardımıyla mezarlık yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yapılan çalışma sonrası mezarlık ziyaretleri tekrar rahatlıkla gerçekleştirildi.

İnan Aydın şu ifadeleri kullandı: "Allah bütün köylülerimize rahmet etsin. Herşeyi devletten beklememek gerekir. Mezarlık yolunu kendi imkanlarımla açtım. Mezarlık ziyaretimizi rahat rahat yapıyoruz. Bu benim insanlık görevim"

Mezarlık yolunun açıldığını gören vatandaşlar duyarlı davranıştan memnuniyetlerini dile getirerek, "Herkes kendi işine bakarken böyle bir hassasiyet göstermek çok değerli. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu örnek davranış, zorlu kış şartlarında toplumsal dayanışma ve duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları