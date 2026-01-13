Kars’ta Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti: 89 Köy Yolu Kapandı

Kars’ta yoğun kar ve şiddetli tipi ulaşımı durdurdu; 89 köy yolu ulaşıma kapandı, Kars-Ardahan ve Kars-Göle yolları trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:35
Kars’ta Yoğun Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

Görüş Mesafesi Yer Yer Sıfırlandı

Kars’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, kentte ulaşımı felç etti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgelerde, birçok güzergâh kullanılamaz hale geldi.

Kentin genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 89 köy yolunda ulaşım tamamen kesildi. Karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi Verileri ve Kapalı Köy Yolları

İl Özel İdaresi’nin verilerine göre, bağlantısı kesilen köylerin dağılımı şöyle: Merkez’de 5, Arpaçay’da 1, Sarıkamış’ta 27, Selim’de 42 ve Susuz’da 14. Bu rakamlara göre toplam 84 köyün Kars ile bağlantısı kesilmiş durumda.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Karayolları ve Valilik Önlemleri

Kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber edildi. Kars Valiliği, kötü hava şartlarını gerekçe göstererek Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yollarını araç trafiğine kapattı.

Ayrıca Kars-Erzurum, Kars-Iğdır ve Kars-Kağızman kara yollarında da tipinin etkili olduğu bildirildi. Kent genelinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor.

