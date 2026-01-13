DPÜ Rektörü Kızıltoprak, 10 Ocak'ta Gazetecilerle Buluştu — Kütahya

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Kütahya'daki yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 18:21
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anlamlı buluşma

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Kütahya’da yayın yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı üniversitede, Bedesten’de gerçekleştirildi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay ve Kütahya’dan yayın yapan ulusal ile yerel medya temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Gazeteciliğin sorumluluk, özveri ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu belirten Kızıltoprak, akademisyenler ile gazetecilerin toplumu doğru bilgiyle buluşturma noktasında ortak misyona sahip olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, gazetecilerin toplumsal hafızanın güçlenmesine katkı sunduğunu vurgulayarak düzenlenen buluşmanın hem bir kutlama hem de medya mensuplarına yönelik bir teşekkür niteliği taşıdığını söyledi.

Rektör'ün konuşmasının ardından medya kuruluşlarının temsilcileri sektördeki güncel gelişmeler ve üniversiteyle yürütülen iş birliklerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, davet ve ev sahipliği için Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a teşekkür etti.

Programın sonunda, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın davetiyle katılımcılar, açılışı geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından gerçekleştirilen Milli Teknoloji Atölyesini ziyaret etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

