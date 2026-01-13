Nilüfer Paneli: Pahalılık Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor

Nilüfer'de düzenlenen "Gıda Güvenliği ve Güvencesi" panelinde artan hayat maliyetlerinin halk sağlığı üzerindeki etkileri ve gıda sahtekârlığı masaya yatırıldı. Panel, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panelde öne çıkan tespitler

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın, Türkiye'deki hayat pahalılığının mutfaklardaki güvenliği nasıl etkilediğini verilerle anlattı. Aydın, dünyanın gıda enflasyonu ortalamasının yüzde 3 civarında olduğunu, ülkemizde ise bu oranın resmi verilerde bile yüzde 25-30 bandında seyrettiğini belirterek, "Bu fahiş maliyet artışları, gıda güvenliğini doğrudan riske atıyor" dedi.

Uzman görüşleri ve uyarılar

Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Doç. Dr. Elifhan Köse Çal, her vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının anayasal bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, moderatörlüğünü üstlendiği panelde veteriner hekimlerin gıda zincirindeki hayati önemine vurgu yaptı. Baysal, hayvansal gıdanın güvenliğinin sürecin hayvanın beslenmesi ve sağlığıyla başladığını; et, süt, yumurta, bal ve su ürünleri gibi tüm aşamalarda veteriner hekimlerin imza ve denetim yetkisinin kritik olduğunu ifade etti.

Veteriner hekim Nejlet Filiz ise ekonomik dar boğazın halk sağlığına etkilerine dikkat çekti. Filiz, artan maliyetlerin piyasada taklit ve tağşiş vakalarını artırdığını, trans yağlar ve pestisit tehlikesi konusunda uyarılarda bulundu. Filiz, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmeli; denetimler daha etkin ve yetkin meslek grupları üzerinden yürütülmeli" dedi.

Çözüm önerileri

Dr. Nejlet Filiz, gıda krizinden kurtulmak ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak için şu önerileri sıraladı: "Tarım girdi maliyetleri aşağı çekilmeli. Verimlilik odaklı bir tarım politikası izlenmeli. Zorunlu bir kamusal tarım sigorta sistemi kurulmalı. Döviz kuru ve para politikasında istikrar sağlanmalı. Gıda güvenliği yönetimi tek bir çatı altında toplanmalı. Rekabetçi piyasada küçük üretici korunmalı. Hal ve perakende satış noktalarında etkin denetim yapılmalı. Harcamalarda gerçekçi tasarruf tedbirleri uygulanmalı."

Panelin kapanışı

Program, gıda okuryazarlığı, doğru etiket okuma teknikleri ve mutfak güvenliği üzerine yapılan bilgilendirmelerle sona erdi.

