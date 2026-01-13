Bayburt’ta Karla Mücadele Aralıksız: 40 İş Makinesi, 62 Personel 170 Köyde

Kış şartlarına karşı geniş kapsamlı müdahale sürüyor

Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminin zorlaştırdığı koşullarda hem köy yollarını ulaşıma açık tutmak hem de yollarda mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

Çalışmalarda 40 iş makinesi ve 62 personel görev alıyor. Ekipler, Bayburt genelinde yaklaşık bin kilometrelik yol ağında ve 170 köyde karla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kapanan köy yolları ekipler tarafından hızla ulaşıma açılırken, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan vatandaşlara da ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlanması çalışmaların önceliği olarak devam ediyor.

