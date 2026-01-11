Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi 112 Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Alacakaya'da 112 ekiplerinin dikkati hayat kurtardı
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri, vakadan dönüş sırasında başı konserve tenekesine sıkışmış bir kedi fark etti.
Duruma kayıtsız kalmayan personeller, ekip aracını durdurarak müdahalede bulundu. Eldivenlerini takan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Çetin Kılıç, kedinin başına sıkışan konserveyi dikkatle çıkardı.
Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
