Malatya'da Yoğun Kar: Otobüs Seferleri Geçici Olarak Durduruldu

Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve zorlu yol koşulları nedeniyle bazı güzergâhlarda şehirler arası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Kontrollü Ulaşım ve Sefer İptalleri

Yetkililer, Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşımın kontrollü sağlandığını, özellikle Malatya-Sivas kara yolunda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ)'nden otobüslerin çıkışına izin verilmedi.

Yolcu Bekleyişi ve Kırsal Bölgelerde Etki

Diyarbakır'dan Samsun'a seyahat eden Yılmaz Kahraman, Malatya-Sivas kara yolu Hekimhan mevkiinde yolların kapanması nedeniyle seferlerin beklemeye alındığını belirterek, Malatya Otogarı'nda yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Bir kısım yolcunun kent otogarında bekleyişi sürerken, yağışların özellikle kırsal bölgelerde etkisini artırdığı öğrenildi.

MALATYA’DA KAR YAĞIŞ NEDENİYLE OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU