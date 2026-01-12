Malatya'da Yoğun Kar: Otobüs Seferleri Geçici Olarak Durduruldu

Malatya’da akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman güzergâhlarında otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 01:09
Malatya’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve zorlu yol koşulları nedeniyle bazı güzergâhlarda şehirler arası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Kontrollü Ulaşım ve Sefer İptalleri

Yetkililer, Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman kara yollarında ulaşımın kontrollü sağlandığını, özellikle Malatya-Sivas kara yolunda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ)'nden otobüslerin çıkışına izin verilmedi.

Yolcu Bekleyişi ve Kırsal Bölgelerde Etki

Diyarbakır'dan Samsun'a seyahat eden Yılmaz Kahraman, Malatya-Sivas kara yolu Hekimhan mevkiinde yolların kapanması nedeniyle seferlerin beklemeye alındığını belirterek, Malatya Otogarı'nda yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Bir kısım yolcunun kent otogarında bekleyişi sürerken, yağışların özellikle kırsal bölgelerde etkisini artırdığı öğrenildi.

