İskenderun Balıkçı Barınağı'nda Denetim — Hatay Tarım Orman Müdürlüğü İnceledi

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürü Abdurrahman Türkmen ve İskenderun İlçe Müdürü Sinan Uğurlu ile İskenderun Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:52
Hatay’da Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun Balıkçı Barınağında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. İncelemeye, İl Müdürü Abdurrahman Türkmen ve İskenderun İlçe Müdürü Sinan Uğurlu de katıldı.

Denetim Kapsamı

Denetimlerde balıkçı barınağının genel durumu, su ürünleri faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ile hijyen ve çevre sağlığına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirildi. Ayrıca, balıkçıların faaliyetleri sırasında uyması gereken kurallar detaylı şekilde gözden geçirildi.

Sektörle İstişare

Ziyaret kapsamında balıkçılarla bir araya gelinerek sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Denetim ekibi, balıkçılarla yapılan istişarelerde sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı.

Kurumsal Açıklama ve Süreç

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri sektöründe düzenin sağlanması, kaynakların korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliğinin temini amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ile su ürünleri sektöründe hem mevzuata uyumun artırılması hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

