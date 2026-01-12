Malatya'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

Vatandaşlar görüntüledi

Doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, Malatya şehir merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Tilki, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi civarında dolaştı. Çevrede yiyecek arayan hayvan, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tilkinin sokaklarda girdiği kısa arayış ve daha sonra bölgeden uzaklaşışı yer alıyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, vahşi yaşamın korunması ve hayvanların doğal ortamlarında beslenebilmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

