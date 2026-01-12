Malatya'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ne inen aç tilki, yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 02:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 02:13
Malatya'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

Malatya'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

Vatandaşlar görüntüledi

Doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, Malatya şehir merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

Tilki, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi civarında dolaştı. Çevrede yiyecek arayan hayvan, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tilkinin sokaklarda girdiği kısa arayış ve daha sonra bölgeden uzaklaşışı yer alıyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, vahşi yaşamın korunması ve hayvanların doğal ortamlarında beslenebilmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

AÇ KALAN TİLKİ ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

AÇ KALAN TİLKİ ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi
2
Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi 112 Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
3
Söğüt'te Ocak 2026 Meclis Toplantısı: Ferhat Durgut Başkanlığında Kararlar
4
İskenderun Balıkçı Barınağı'nda Denetim — Hatay Tarım Orman Müdürlüğü İnceledi
5
İstanbul’da Fırtına: Zeytinburnu ve Fatih’te Dev Dalgalar
6
Malatya'da Yoğun Kar: Otobüs Seferleri Geçici Olarak Durduruldu
7
Çelikhan-Malatya Karayolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları