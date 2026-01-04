DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Kartalkaya 210 cm — Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'deki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı; en fazla Kartalkaya'da 210 cm ölçüldü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:26
Kartalkaya 210 cm — Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Ölçümlere göre en fazla kar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 210 santimetre olarak kaydedildi.

Merkezlere göre kar kalınlıkları (santimetre)

Kartalkaya Kayak Merkezi: 210

Palandöken Kayak Merkezi: 208

Keltepe Kayak Merkezi: 175

Hakkari Kayak Merkezi: 167

Sarıkamış Kayak Merkezi: 142

Nemrut Kayak Merkezi: 132

Konaklı Kayak Merkezi: 120

Erciyes Kayak Merkezi: 105

Ergan Kayak Merkezi: 75

Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 75

Yalnızçam Kayak Merkezi: 51

Gevaş Abalı Kayak Merkezi: 46

Küpkıran Kayak Merkezi: 44

Zigana Kayak Merkezi: 26

Kartepe Kayak Merkezi: 25

Hesarek Kayak Merkezi: 24

Murat Dağı Kayak Merkezi: 18

Ilgaz Kayak Merkezi: 17

Mersivan Kayak Merkezi: 15

Yetkililer: Hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceği uyarısında bulundu.

KAYAK MERKEZLERİNDE GÜNCEL KAR KALINLIKLARI AÇIKLANDI

KAYAK MERKEZLERİNDE GÜNCEL KAR KALINLIKLARI AÇIKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları