Kartalkaya 210 cm — Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Ölçümlere göre en fazla kar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 210 santimetre olarak kaydedildi.

Merkezlere göre kar kalınlıkları (santimetre)

Kartalkaya Kayak Merkezi: 210

Palandöken Kayak Merkezi: 208

Keltepe Kayak Merkezi: 175

Hakkari Kayak Merkezi: 167

Sarıkamış Kayak Merkezi: 142

Nemrut Kayak Merkezi: 132

Konaklı Kayak Merkezi: 120

Erciyes Kayak Merkezi: 105

Ergan Kayak Merkezi: 75

Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 75

Yalnızçam Kayak Merkezi: 51

Gevaş Abalı Kayak Merkezi: 46

Küpkıran Kayak Merkezi: 44

Zigana Kayak Merkezi: 26

Kartepe Kayak Merkezi: 25

Hesarek Kayak Merkezi: 24

Murat Dağı Kayak Merkezi: 18

Ilgaz Kayak Merkezi: 17

Mersivan Kayak Merkezi: 15

Yetkililer: Hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceği uyarısında bulundu.

