Kartalkaya 210 cm — Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları

Türkiye Kayak Merkezlerinde Güncel Kar Kalınlıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları açıklandı. Ölçümlere göre en fazla kar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 210 santimetre olarak kaydedildi.
Merkezlere göre kar kalınlıkları (santimetre)
Kartalkaya Kayak Merkezi: 210
Palandöken Kayak Merkezi: 208
Keltepe Kayak Merkezi: 175
Hakkari Kayak Merkezi: 167
Sarıkamış Kayak Merkezi: 142
Nemrut Kayak Merkezi: 132
Konaklı Kayak Merkezi: 120
Erciyes Kayak Merkezi: 105
Ergan Kayak Merkezi: 75
Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 75
Yalnızçam Kayak Merkezi: 51
Gevaş Abalı Kayak Merkezi: 46
Küpkıran Kayak Merkezi: 44
Zigana Kayak Merkezi: 26
Kartepe Kayak Merkezi: 25
Hesarek Kayak Merkezi: 24
Murat Dağı Kayak Merkezi: 18
Ilgaz Kayak Merkezi: 17
Mersivan Kayak Merkezi: 15
Yetkililer: Hava koşullarına bağlı olarak kar kalınlıklarının değişkenlik gösterebileceği uyarısında bulundu.
