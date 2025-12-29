DOLAR
Kartepe'de 20 Dönümlük Mesire Alanı Kışın da Ziyaretçi Çekiyor

Kartepe Belediyesi'nin 20 dönümlük mesire alanı, karla kaplandığında da ücretsiz hizmet ve modern olanaklarla kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:02
Kartepe Belediyesi'nin ücretsiz tesisi beyaz örtüsüyle kışta da ilgi görüyor

Kartepe Belediyesi tarafından hizmete sunulan mesire alanı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan manzarasıyla kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

20 dönüm üzerine kurulu alanda incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çevre illerden gelen ziyaretçiler ve çocuklarla sohbet etti.

Kocaman, kar yağışının su kaynakları açısından önemine vurgu yaparak, "İnşallah kar yağışı bereketiyle gelir ve ülkemizin su kaynaklarına önemli katkı sağlar. Güzel ve verimli bir kış dönemi geçireceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Başkan Kocaman, mesire alanının ücretsiz olduğunu belirterek, tesisin modern donatılarıyla her mevsim konfor sunduğunu söyledi. Kesintisiz sıcak su, bebek bakım odaları, mescitler, geniş piknik alanları ve ücretsiz otopark ile ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunulduğunu ifade etti.

Karla kaplı manzara ve sosyal donatılar, Kartepe mesire alanını kış aylarında da cazip bir seçenek haline getiriyor.

