Kartepe'de 'Alo Evlat' Ekipleri Hane Hane Yalnız Yaşlıların Yanında

Kartepe Belediyesi 'Alo Evlat' ekipleri hane ziyaretlerine devam ediyor

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, düzenli hane ziyaretleriyle destek sağlıyor.

Sunulan hizmetler

Ekipler, sıcak yemek, kişisel bakım, ev temizliği ve hastane refakati gibi temel ihtiyaç hizmetlerini vatandaşlara ulaştırıyor. Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talepler takip ediliyor ve ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor.

Gerçekleştirilen hane ziyaretleri

Son ziyaretler kapsamında ekipler, Dumlupınar Mahallesinde Maksude Kızılkaya, Şevket ve Mahinur Burak'ı; Ataşehir Mahallesinde Rukiye Sarı ile Kıymet ve Yaşar Türk'ü; Köseköy Mahallesinde ise Türkmen Özçanga ve Kezban Özkanlı'yı evlerinde ziyaret etti.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ekiplerine teşekkür etti.

