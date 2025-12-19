Kartepe’de Sanayi Bölgesinden 125 Ton Atık Toplandı

Kartepe’de Sanayi Bölgesinde Büyük Temizlik: 125 Ton Atık Çıkarıldı

Belediye ekipleri çevre kirliliğine karşı kapsamlı çalışma gerçekleştirdi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek amacıyla sanayi bölgesi ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yürüttü.

Çalışmada, bölgeye gelişi güzel bırakılan çöpler ve moloz yığınları iş makineleriyle temizlendi. Ekipler tarafından alandan toplam 125 ton atık çıkarıldı.

Açıklamada, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi veya işletmelere yönelik denetimlerin artırılacağı ve moloz ile çöp dökenler hakkında cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarının ise periyodik aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

