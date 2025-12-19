DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

Kartepe’de Sanayi Bölgesinden 125 Ton Atık Toplandı

Kartepe Belediyesi ekipleri sanayi bölgesinde yaptığı temizlikte 125 ton moloz ve atık topladı; denetimler artırılacak, periyodik temizlik sürecek.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:41
Kartepe’de Sanayi Bölgesinden 125 Ton Atık Toplandı

Kartepe’de Sanayi Bölgesinde Büyük Temizlik: 125 Ton Atık Çıkarıldı

Belediye ekipleri çevre kirliliğine karşı kapsamlı çalışma gerçekleştirdi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek amacıyla sanayi bölgesi ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yürüttü.

Çalışmada, bölgeye gelişi güzel bırakılan çöpler ve moloz yığınları iş makineleriyle temizlendi. Ekipler tarafından alandan toplam 125 ton atık çıkarıldı.

Açıklamada, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi veya işletmelere yönelik denetimlerin artırılacağı ve moloz ile çöp dökenler hakkında cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarının ise periyodik aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

KARTEPE'DE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA 125 TON MOLOZ VE ATIK TOPLANDI.

KARTEPE'DE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA 125 TON MOLOZ VE ATIK TOPLANDI.

KARTEPE'DE SANAYİ BÖLGESİNDE YAPILAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA 125 TON MOLOZ VE ATIK TOPLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Valisi, 90 Yaşındaki Fatmana’nın 'Valiyi Görmek' Hayalini Gerçekleştirdi
2
Erzurum Gençlik ve Spor'da Özel Güvenlik Değerlendirme Toplantısı
3
Söke Belediyesi 2025'te 74 bin 867 kilogram Geri Kazanım Başarısı
4
Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri: Valilik Koordinasyonunda Huzur ve Güvenlik Önlemleri
5
Batman'da 'Elektronik Kafes' ile Yaban Domuzu Mücadelesi
6
Ankara'da Emekli Vatandaşlar ve Ucuz Oteller: Vali Yardımcısı Gültekin'den Açıklama
7
Tunceli Hozat'ta Güvenlik Güçlerine Moral Programı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül