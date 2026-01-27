Kartepe'de Yeni Evli Çiftlere İlk Yıl Jesti: Ücretsiz Kahvaltı ve Akşam Yemeği

Kartepe Belediyesi, birinci evlilik yılını dolduran ilçe sakinlerini sosyal tesislerde ücretsiz kahvaltı veya akşam yemeğine davet ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:31
Kartepe'de Yeni Evli Çiftlere İlk Yıl Jesti: Ücretsiz Kahvaltı ve Akşam Yemeği

Kartepe'de Yeni Evli Çiftlere İlk Yıl Jesti

Kartepe'de ikamet eden ve evliliklerinde birinci yılı dolduran çiftler, belediyenin sosyal tesislerinde ağırlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla başlatılan uygulama, aile bağlarını güçlendirmeyi ve yeni evli çiftlerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor.

Davetiye ile ücretsiz konukluk

Evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftlere belediye tarafından özel davetiye ulaştırılıyor. Davet edilen çiftler, Kartepe Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerde ücretsiz misafir ediliyor.

Kahvaltı veya akşam yemeği tercihi

Uygulama kapsamında çiftlere iki seçenek sunuluyor: güne doğa manzarası eşliğinde başlamak isteyenler için Kahvaltı Evi, akşam içinse Antik Köfte sosyal tesisi tercih edilebiliyor.

"Genç çiftlerin heyecanına ortak oluyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman konuya ilişkin açıklamasında, "Hayat arkadaşlığının bu ilk ve kıymetli yılında, çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak istedik. Bu nedenle birinci yıl dönümlerinde onları bir yemekte misafir ediyoruz. Tüm çiftlerimize sevgi dolu, uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

KARTEPE'DE İKAMET EDEN VE EVLİLİKLERİNDE BİRİNCİ YILI DOLDURAN ÇİFTLER, BELEDİYENİN SOSYAL...

KARTEPE'DE İKAMET EDEN VE EVLİLİKLERİNDE BİRİNCİ YILI DOLDURAN ÇİFTLER, BELEDİYENİN SOSYAL TESİSLERİNDE AĞIRLIYOR.

KARTEPE'DE İKAMET EDEN VE EVLİLİKLERİNDE BİRİNCİ YILI DOLDURAN ÇİFTLER, BELEDİYENİN SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları