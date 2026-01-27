Kartepe'de Yeni Evli Çiftlere İlk Yıl Jesti: Ücretsiz Kahvaltı ve Akşam Yemeği

Kartepe'de Yeni Evli Çiftlere İlk Yıl Jesti

Kartepe'de ikamet eden ve evliliklerinde birinci yılı dolduran çiftler, belediyenin sosyal tesislerinde ağırlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla başlatılan uygulama, aile bağlarını güçlendirmeyi ve yeni evli çiftlerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor.

Davetiye ile ücretsiz konukluk

Evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftlere belediye tarafından özel davetiye ulaştırılıyor. Davet edilen çiftler, Kartepe Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerde ücretsiz misafir ediliyor.

Kahvaltı veya akşam yemeği tercihi

Uygulama kapsamında çiftlere iki seçenek sunuluyor: güne doğa manzarası eşliğinde başlamak isteyenler için Kahvaltı Evi, akşam içinse Antik Köfte sosyal tesisi tercih edilebiliyor.

"Genç çiftlerin heyecanına ortak oluyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman konuya ilişkin açıklamasında, "Hayat arkadaşlığının bu ilk ve kıymetli yılında, çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak istedik. Bu nedenle birinci yıl dönümlerinde onları bir yemekte misafir ediyoruz. Tüm çiftlerimize sevgi dolu, uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

