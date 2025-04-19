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Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü Renklendi

Kaş ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Yörük kültürü ve Likya Su Yolu yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:49
Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü Renklendi

Kaş'ta Renkli Bir Etkinlik: Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü

Antalya'nın Kaş ilçesi, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği, yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İslamlar Mahallesi'nden başlayarak Patara Antik Kenti'ne su getirilen yürüyüş yolunda yaklaşık bin kişi yer aldı. Yörük dernekleri üyelerinin geleneksel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşte, davul ve zurna ekibinin müzikleri etkinliğe renk kattı.

Yörük Kültürü Canlandırıldı

Delik Kemer mevkisinden başlayan yürüyüş esnasında, Yörük göçü teması canlandırıldı. Yürüyüş grubu, yüksek ve dar vadilerden geçerken atlar da grubun önünde yer aldı. Molalarda, Likyalı Yörükler Patara ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinlik, toplamda 8 kilometrelik bir parkurun ardından Patara Köy Meydanı'nda son buldu. Burada çeşitli yöresel gruplar, halk oyunları sergileyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programa; Kaş Belediye Başkanvekili Mehmet Çotur, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Etkinlik, bölge halkı ve turistler arasında büyük bir coşku yarattı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı....

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı. İslamlar Mahallesi'nden Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşe, Yörük dernekleri üyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi katıldı. Yürüyüşte, "Yörük göçü" de canlandırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı....

Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı. İslamlar Mahallesi'nden Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşe, Yörük dernekleri üyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi katıldı. Yürüyüşte, "Yörük göçü" de canlandırıldı.

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