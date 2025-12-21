Kastamonu Cide'de Çaya Düşen Karaca DSİ Ekiplerince Kurtarıldı

Olayın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana gelen olayda, çaya düşen bir karaca suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Dere yatağında çalışma yürüten Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, sürüklenen karacayı fark ederek müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla karaca yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Yaralanmadığı belirlenen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yetkililer olayla ilgili ilave bilgi paylaşırken, benzer durumlarda bölge halkının yetkililere haber vermesi gerektiğini vurguladı.

