Kastamonu Cide'de Çaya Düşen Karaca DSİ Ekiplerince Kurtarıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde çaya düşen karaca, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:09
Olayın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesi İlyasbey köyünde meydana gelen olayda, çaya düşen bir karaca suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Dere yatağında çalışma yürüten Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, sürüklenen karacayı fark ederek müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla karaca yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Yaralanmadığı belirlenen karaca, doğal yaşam alanına bırakıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yetkililer olayla ilgili ilave bilgi paylaşırken, benzer durumlarda bölge halkının yetkililere haber vermesi gerektiğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

